Прямой эфир
Политика
Песков назвал «нормандскую четверку» самодостаточным форматом
Мир
В Германии участники будущего правительства подписали коалиционный договор
Общество
Вирусолог назвал штамм коронавируса «Омикрон» живой вакциной
Мир
ОБСЕ зафиксировала переброску Украиной военной техники в Донбасс
Политика
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год
Мир
Трамп напишет мемуары о работе на посту президента США
Мир
В Великобритании пообещали рассмотреть вопрос о бойкоте Олимпиады в Китае
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Общество
Минцифры обсудит с агрегаторами такси предоставление льгот ветеранам
Интернет
В WhatsApp появятся новые возможности с исчезающими сообщениями

Bloomberg: новые санкции США и Евросоюза против России могут коснуться обмена рубля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Соединенных Штатах и странах Европы рассматривают введение новых санкций против России на случай, если Москва нападет на Киев. Санкции включают в себя ограничение конвертации рубля. Об этом 7 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Перестроиться лучше: что Байден предложил американской экономике
Новый план стимулирования стал вдвое скромнее, но его перспективы туманны

Кроме того, в Штатах рассматривают возможность введения санкций против ряда крупных российских кредитных организаций, а также Российского фонда прямых инвестиций.

Также обсуждалась возможность отключения России от SWIFT, однако в США признали, что это нанесет удар по гражданам страны.

«Поэтому официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт», — говорится в публикации.

Помимо отключения России от системы банковских платежей SWIFT, обсуждается и запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке, добавляет сайт «Газета.Ru».

Накануне канал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций, чтобы сдержать возможное вторжение России на Украину. Как уточнило СМИ, речь шла о санкциях против окружения российского лидера Владимира Путина и госдолга РФ.

До этого, 3 декабря, американский лидер Джо Байден заявил, что США начали подготовку комплекса мер по недопущению возможной агрессии со стороны Москвы против Киева. Тогда отмечалось, что Штаты поддерживают постоянный контакт с европейскими союзниками.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021