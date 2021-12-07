Bloomberg: новые санкции США и Евросоюза против России могут коснуться обмена рубля

В Соединенных Штатах и странах Европы рассматривают введение новых санкций против России на случай, если Москва нападет на Киев. Санкции включают в себя ограничение конвертации рубля. Об этом 7 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, в Штатах рассматривают возможность введения санкций против ряда крупных российских кредитных организаций, а также Российского фонда прямых инвестиций.

Также обсуждалась возможность отключения России от SWIFT, однако в США признали, что это нанесет удар по гражданам страны.

«Поэтому официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт», — говорится в публикации.

Помимо отключения России от системы банковских платежей SWIFT, обсуждается и запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке, добавляет сайт «Газета.Ru».

Накануне канал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций, чтобы сдержать возможное вторжение России на Украину. Как уточнило СМИ, речь шла о санкциях против окружения российского лидера Владимира Путина и госдолга РФ.

До этого, 3 декабря, американский лидер Джо Байден заявил, что США начали подготовку комплекса мер по недопущению возможной агрессии со стороны Москвы против Киева. Тогда отмечалось, что Штаты поддерживают постоянный контакт с европейскими союзниками.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».