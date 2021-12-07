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Бывший пиар-директор МХАТа объяснил удаление спектакля с Бузовой из репертуара

Бывший пиар-директор МХАТа рассказал, почему спектакль с Бузовой удалили из репертуара
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Бывший директор по связям с общественностью МХАТа имени Горького Вадим Ампелонский объяснил, почему спектакль «Чудесный грузин» с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой был снят с репертуара. Об этом 7 декабря он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По его мнению, причина этого кроется в том, что постановка не соответствовала текущим «конъюнктурным целям общественного развития».

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По словам Ампелонского, во-первых, противоречива сама личность Иосифа Сталина, к которому в обществе сложилось диаметрально противоположные отношения.

«Сама фигура Сталина вызывает в российском обществе резко полярные оценки. Так же, как и фигура Бузовой», — сказал он.

Как отметил Ампелонский, при этом средствами искусства был препарирован сам феномен современной медийности, для которого характерны хайп и некомпетентность.

«В этом смысле «Чудесный грузин» был одновременно постановкой и суперактуальной, и традиционалистски обусловленной», — пояснил он.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» по пьесе Андрея Назарова в постановке режиссера Ренаты Сотириади состоялась в июне 2021 года, когда должность художественного руководителя театра занимал Эдуард Бояков. Спектакль столкнулся с волной критики из-за участия в нем Бузовой, сыгравшей роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

31 августа на тот момент худрук театра Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта с Бузовой на участие в постановке. Но позже спектакль отменили.

6 ноября новый гендиректор МХАТа имени Горького Кехман объяснил отмену спектакля «Чудесный грузин» с участием Бузовой далеко не полным залом. Он отметил, что на постановку продали всего 225 билетов, а это ничтожно мало для того, чтобы показывать спектакль.

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