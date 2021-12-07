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Морозы до -28 градусов ожидаются в Мурманской области

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Синоптики прогнозируют значительные заморозки на территории Мурманской области. Температура воздуха опустится до -28 градусов.

По данным синоптиков, 7 декабря погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. В отдельных районах вероятен туман.

Температура воздуха в течение суток составит -13…-18 градусов. При прояснениях возможно похолодание до -23…-28 градусов, пишет ИА «Би-порт». Ожидается гололедица.

На побережье Мурманска скорость ветра составляет до 20 м/с. Наблюдается медленное обледенение судов.

Днем ранее сообщалось об отмене занятий в школах Ямало-Ненецкого автономного округа из-за мороза -35 градусов.

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