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Трамп назвал переговоры Байдена и Путина «неравным матчем» для США

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Бывший президент США Дональд Трамп оценил предстоящий разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Трамп 6 декабря назвал переговоры «неравным матчем» для Вашингтона.

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«Это не тот матч, который вообще следовало допускать. Все равно что выставить Нью-Ингленд Пэтриотс (профессиональный клуб по американскому футболу — Ред.) против школьной команды», — заявил Трамп в эфире канала Newsmax.

Трамп добавил, что такое развитие событий стало возможно, поскольку выборы президента США «были украдены».

Также Трамп заявил, что он всегда действовал по отношению к Москве и Пекину более жестко, чем нынешний американский лидер, пишет сайт «Газета.Ru».

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Путин и Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин не намерен предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четверке» (Германия, Россия, Украина, Франция), это самодостаточный формат.

Как 6 декабря рассказали в администрации президента США, Байден после разговора с Путиным проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам представителя американской администрации, Байден сообщит Зеленскому о содержании его беседы с Путиным и проведет консультации с ним.

В тот же день лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между Россией и Украиной, а также выступили за возобновление переговоров в «нормандском формате». Политики призвали уважать украинский суверенитет, а также «выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе». Также лидеры договорились снова обсудить ситуацию после переговоров Путина и Байдена.

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