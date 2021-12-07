Прямой эфир
Политика
Песков назвал «нормандскую четверку» самодостаточным форматом
Мир
В Германии участники будущего правительства подписали коалиционный договор
Общество
Вирусолог назвал штамм коронавируса «Омикрон» живой вакциной
Мир
ОБСЕ зафиксировала переброску Украиной военной техники в Донбасс
Политика
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год
Мир
Трамп напишет мемуары о работе на посту президента США
Мир
В Великобритании пообещали рассмотреть вопрос о бойкоте Олимпиады в Китае
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Общество
Минцифры обсудит с агрегаторами такси предоставление льгот ветеранам
Интернет
В WhatsApp появятся новые возможности с исчезающими сообщениями

Россиян пригласили войти в тиражную комиссию новогоднего розыгрыша от «Русского лото»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» приглашает стать участником независимой тиражной комиссии розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» и лично проконтролировать главный лотерейный тираж года. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Счастливое число: россияне определили самую народную лотерею
«Русское лото» стало финалистом конкурса «Марка № 1»

Новогодний розыгрыш по традиции состоится 1 января 2022 года, прямую трансляцию события проведет телеканал НТВ в 15:30 мск. Главный приз праздничного тиража — 1 млрд руб., также разыграют 100 призов по 1 млн руб. и тысячи других денежных наград.

Прозрачность и честность розыгрыша обеспечит тиражная комиссия, члены которой проследят за корректностью проведения розыгрыша. Они проверят бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий. Также в рамках каждого розыгрыша тиражная комиссия подписывает протокол, который фиксирует все события. В случае отсутствия нарушений розыгрыш считается состоявшимся, что закрепляется в протоколе комиссии.

Присоединиться к команде независимой тиражной комиссии праздничного розыгрыша может любой дееспособный гражданин России старше 18 лет на безвозмездной основе. Чтобы войти в состав комиссии, необходимо иметь QR-код, подтверждающий иммунизацию от Covid-19, а также заполнить анкету в период с 6 до 19 декабря 2021 года.

Отбор участников будет состоять из двух этапов, первый из которых включает формирование шорт-листа из 30 кандидатов, соответствующих требованиям прямого эфира. Редакция шоу проведет интервью с выбранными кандидатами для оценки их на стрессоустойчивость, собранность и умение держаться в кадре.

По результатам второго этапа будут отобраны пять победителей, один из которых войдет в состав тиражной комиссии «Новогоднего миллиарда» в прямом эфире 1 января 2022 года, четверо будут приглашены к участию в комиссии розыгрышей в течение года. Итоги объявят 26 декабря в эфире программы «У нас выигрываю!» на НТВ.

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович отметила, что к «Новогоднему миллиарду» приковано пристальное внимание граждан, а потому важно обеспечить максимальную прозрачность проведения мероприятия.

«Из года в год мы используем самые передовые технологии для того, чтобы участники своими глазами могли увидеть, что новогодний розыгрыш наравне с другими проходит прозрачно и при формировании выигрышной комбинации соблюдается принцип случайности», — добавила Басанович.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. Крупнейшим распространителем лотерей в России является «Столото» (входит в состав многопрофильного российского холдинга S8 Capital, его владелец — Армен Саркисян).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021