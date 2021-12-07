Россиян пригласили войти в тиражную комиссию новогоднего розыгрыша от «Русского лото»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» приглашает стать участником независимой тиражной комиссии розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» и лично проконтролировать главный лотерейный тираж года. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Новогодний розыгрыш по традиции состоится 1 января 2022 года, прямую трансляцию события проведет телеканал НТВ в 15:30 мск. Главный приз праздничного тиража — 1 млрд руб., также разыграют 100 призов по 1 млн руб. и тысячи других денежных наград.

Прозрачность и честность розыгрыша обеспечит тиражная комиссия, члены которой проследят за корректностью проведения розыгрыша. Они проверят бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий. Также в рамках каждого розыгрыша тиражная комиссия подписывает протокол, который фиксирует все события. В случае отсутствия нарушений розыгрыш считается состоявшимся, что закрепляется в протоколе комиссии.

Присоединиться к команде независимой тиражной комиссии праздничного розыгрыша может любой дееспособный гражданин России старше 18 лет на безвозмездной основе. Чтобы войти в состав комиссии, необходимо иметь QR-код, подтверждающий иммунизацию от Covid-19, а также заполнить анкету в период с 6 до 19 декабря 2021 года.

Отбор участников будет состоять из двух этапов, первый из которых включает формирование шорт-листа из 30 кандидатов, соответствующих требованиям прямого эфира. Редакция шоу проведет интервью с выбранными кандидатами для оценки их на стрессоустойчивость, собранность и умение держаться в кадре.

По результатам второго этапа будут отобраны пять победителей, один из которых войдет в состав тиражной комиссии «Новогоднего миллиарда» в прямом эфире 1 января 2022 года, четверо будут приглашены к участию в комиссии розыгрышей в течение года. Итоги объявят 26 декабря в эфире программы «У нас выигрываю!» на НТВ.

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович отметила, что к «Новогоднему миллиарду» приковано пристальное внимание граждан, а потому важно обеспечить максимальную прозрачность проведения мероприятия.

«Из года в год мы используем самые передовые технологии для того, чтобы участники своими глазами могли увидеть, что новогодний розыгрыш наравне с другими проходит прозрачно и при формировании выигрышной комбинации соблюдается принцип случайности», — добавила Басанович.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. Крупнейшим распространителем лотерей в России является «Столото» (входит в состав многопрофильного российского холдинга S8 Capital, его владелец — Армен Саркисян).