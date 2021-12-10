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В РАН оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Профессор РАН Шустов оценил опасность астероида, который приблизится к Земле 11 декабря
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Астероид диаметром примерно 330 м, который приблизится к Земле в субботу, 11 декабря, не представляет опасности для людей. Об этом «Известиям» рассказал член-корреспондент Российской академии наук (РАН), научный руководитель Института астрономии РАН, председатель Экспертной группы по космическим угрозам при Совете РАН по космосу, член Ученого совета Московского планетария профессор Борис Шустов.

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По данным ученых, объект 2009 PQ1 формально соответствует критериям потенциально опасного

«Потенциально опасным» в астрономии считается достаточно крупный объект, если его орбита сближается с орбитой Земли менее чем на 7,5 млн км (пять сотых расстояния от Земли до Солнца), пояснил он.

«Этот критерий выбран, поскольку за 100–200 лет такое небесное тело может приблизиться к Земле настолько, что есть риск столкновения. Дело в том, что траекторию движения любого астероида или кометы можно рассчитать только с некоторой точностью. И за 100–200 лет в расчетах может накопиться ошибка как раз в несколько миллионов километров. Поэтому, чисто теоретически, обнаруженный астероид когда-то и может стать ближе к Земле», — рассказал Шустов.

Он также добавил, что на данный момент неизвестно ни одного астероида (или кометы), про которые можно было бы сказать, что есть сколько-нибудь серьезная угроза столкновения с Землей. Если бы астероид пролетел в пределах геостационарной орбиты или хотя бы в пределах орбиты Луны, это уже рассматривалось бы как событие, представляющее какую-то угрозу.

О приближении астероида к Земле 2 декабря сообщила Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как отмечалось, небесное тело под названием 4660 Nereus подлетит к Земле на расстояние примерно 4 млн км. Данный астероид обнаружили в 1982 году.

Ранее, в августе, потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким приближением объекта за несколько десятилетий.

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