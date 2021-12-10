В РАН оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Астероид диаметром примерно 330 м, который приблизится к Земле в субботу, 11 декабря, не представляет опасности для людей. Об этом «Известиям» рассказал член-корреспондент Российской академии наук (РАН), научный руководитель Института астрономии РАН, председатель Экспертной группы по космическим угрозам при Совете РАН по космосу, член Ученого совета Московского планетария профессор Борис Шустов.

«Потенциально опасным» в астрономии считается достаточно крупный объект, если его орбита сближается с орбитой Земли менее чем на 7,5 млн км (пять сотых расстояния от Земли до Солнца), пояснил он.

«Этот критерий выбран, поскольку за 100–200 лет такое небесное тело может приблизиться к Земле настолько, что есть риск столкновения. Дело в том, что траекторию движения любого астероида или кометы можно рассчитать только с некоторой точностью. И за 100–200 лет в расчетах может накопиться ошибка как раз в несколько миллионов километров. Поэтому, чисто теоретически, обнаруженный астероид когда-то и может стать ближе к Земле», — рассказал Шустов.

Он также добавил, что на данный момент неизвестно ни одного астероида (или кометы), про которые можно было бы сказать, что есть сколько-нибудь серьезная угроза столкновения с Землей. Если бы астероид пролетел в пределах геостационарной орбиты или хотя бы в пределах орбиты Луны, это уже рассматривалось бы как событие, представляющее какую-то угрозу.

О приближении астероида к Земле 2 декабря сообщила Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как отмечалось, небесное тело под названием 4660 Nereus подлетит к Земле на расстояние примерно 4 млн км. Данный астероид обнаружили в 1982 году.

Ранее, в августе, потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким приближением объекта за несколько десятилетий.