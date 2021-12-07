В Ярославской области ФСБ задержала подозреваемого в изготовлении взрывчатки подростка

В Ярославской области ФСБ задержала подростка-анархиста, который изготовил взрывчатку и планировал проведение в регионе резонансных акций. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечено, что задержание ФСБ проводила совместно со следственным управлением Следственного комитета (СУ СК) Ярославской области. В результате был задержан подросток 2005 года рождения, который обучается в одном из средних специальных учебных заведений.

Также сообщается, что задержанный был участником закрытых Telegram-каналов для радикально настроенных граждан.

«Посредством сети интернет он призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе. Для достижения указанных целей осуществлял изготовление взрывчатых веществ из общедоступных компонентов», — сообщили в ФСБ.

В ходе обыска у молодого человека нашли взрывчатое вещество, обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи, отмечает сайт «Газета.Ru».

В СУ СК РФ по региону ранее в этот день уточнили, что подросток приобрел химические вещества и самостоятельно изготовил взрывчатое вещество, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания — в поселке Каменки.

Задержанного подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»).