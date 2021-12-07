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В Великобритании пообещали рассмотреть вопрос о бойкоте Олимпиады в Китае

В Британии пообещали в «должное время» рассмотреть вопрос о бойкоте Олимпиады в КНР
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Правительство Великобритании рассмотрит вопрос о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в КНР (Китайская Народная Республика). Об этом во вторник, 7 декабря, заявил глава минюста и заместитель премьер-министра королевства Доминик Рааб.

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«Меня спрашивали, поеду ли я [в КНР] или не поеду. Мы рассмотрим вопрос [об уровне присутствия представителей Великобритании на Олимпиаде] в должное время», — приводит агентство Reuters слова Рааба.

Ранее в этот день стало известно о том, что Новая Зеландия не будет представлена «на уровне министров» на Олимпиаде-2022. Решение было вызвано не объявленным ранее бойкотом со стороны США, а опасениями в связи с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19, отметили власти страны.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, «учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». При этом американские спортсмены на соревнования приедут.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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