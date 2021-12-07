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Все «ПАЗы» частных перевозчиков исчезнут с улиц Уфы до середины декабря

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Из транспортной сети Уфы до 15 декабря уберут все автобусы марки «ПАЗ», эксплуатируемые частными перевозчиками. Об этом начальник управления транспорта и связи Олег Хмарин заявил на еженедельном оперативном совещании в администрации 7 декабря.

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По словам чиновника, в начале октября по улицам города курсировали 235 автобусов «ПАЗ». К сегодняшнему дню их количество снизилось до 150 единиц. Частные перевозчики продолжают активно заменять старые автобусы.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, власти предусмотрели ряд мероприятий, направленный на развитие городского пассажирского транспорта. Планируется разработать новую маршрутную сеть, модернизировать трамвайное сообщение и обновить подвижной состав.

В 2021 году «Башавтотранс» выпустил на городские маршруты 220 автобусов большого и среднего класса. В ближайшее время ожидается получение автобусов большого и сверхбольшого класса из Москвы.

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал скорое исчезновение ПАЗиков с улиц Уфы в сентябре этого года, отмечает «МедиаКорСеть». «Кто не с нами, тот, значит, не будет здесь работать», — цитирует издание заявление политика. Глава региона тогда отметил, что данные изменения – вопрос эстетики и безопасности.

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