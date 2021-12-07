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Появились кадры допроса задержанного подростка-анархиста в Ярославле

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Телеканал РЕН ТВ публикует кадры допроса подростка, задержанного в Ярославле по подозрению в в изготовлении взрывчатки и призывах к насилию.

16-летнего жителя поселка Каменки Рыбинского района задержали 7 декабря. В ходе допроса молодой человек признался, что приобрел химические вещества и самостоятельно изготовил взрывчатое вещество, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания. В ходе обысков у него изъяли обрез охотничьего ружья, боеприпасы, средства связи.

До 5 декабря подросток был подписан на Telegram-канал, который объединяет радикально настроенных граждан и призывает их к насильственным действиям в отношении представителей органов власти.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

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