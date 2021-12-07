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Трамп напишет мемуары о работе на посту президента США

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что начал писать мемуары, в которых он расскажет о своей работе на посту главы государства.

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«Я пишу их. Вот увидите — это очень мощная вещь», — подчеркнул политик, отвечая на соответствующий вопрос ведущей телеканала Newsmax. Фрагмент эфира опубликован в Twitter.

Как отметил бывший американский лидер, его произведением заинтересовались многие издательства. При этом Трамп не уточнил, когда будет выпущена книга и какие конкретно аспекты его работы она будет затрагивать.

8 ноября экс-президент заявил, что объявит о своем решении по поводу участия в выборах главы США после промежуточных выборов. Политик отметил, что точного решения о своем выдвижении еще не принял.

Ранее, 25 сентября, Трамп рассказал об условии, которое могло бы помешать ему снова баллотироваться на президентский пост: он назвал «звонок врача» причиной, способной пресечь его попытки вернуться в Белый дом. Экс-президент посетовал, что не может смотреть на происходящее в стране и то, что с ней делают, поэтому будет снова предпринимать попытки возглавить ее.

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