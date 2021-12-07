Эксперт в спортивной дипломатии объяснил решение о дипбойкоте Олимпиады-2022

Эксперт в области спортивной дипломатии, руководитель программы спорта, политики, управления и международного развития Эдинбургского университета Ли Чон У во вторник, 7 декабря, объяснил «Известиям» решение властей США устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

«В последнее время внешняя политика Китая становится всё более амбициозной. У Китая есть желание пересмотреть геометрию власти в Индо-Тихоокеанском регионе, а США хотят сохранить свою гегемонию в регионе. Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, вероятно, станут символическим событием, которое продемонстрирует напряженность между стремлением Китая повысить свой статус и намерением Америки обуздать китайское влияние», — объяснил он.

По словам эксперта, с ростом скептицизма в отношении Китая во внешнеполитических кругах на Западе, Австралия, Канада и Великобритания также могут официально присоединиться к протесту. В свою очередь, другие союзники США в Азии, такие как Южная Корея и Япония, «могут тщательно выверить свое решение», поскольку нельзя игнорировать их плотные экономические отношения с Китаем, добавил он.

«Вполне возможно, что эти страны официально не направляют свои политические делегации в Пекин из-за пандемии, имея в виду свою дипломатическую поддержку США. Отсутствие мировых лидеров на Олимпийских играх, безусловно, нежелательная ситуация для Китая, потому что они хотят произвести впечатление на международных VIP-персон своими новыми передовыми образами и технологиями во время Олимпийских игр. Однако неявка специальных гостей также не является катастрофическим моментом для Китая, поскольку число политических делегаций на Олимпийских играх, скорее всего, в любом случае будет небольшим из-за пандемии», — заключил Ли Чон У.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, «учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». При этом американские спортсмены на соревнования приедут.

В правительстве Китая назвали решение Вашингтона показным шагом и политической манипуляцией.

При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что уважают решение США. Представитель организации отметил, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

На следующий день стало известно о том, что Новая Зеландия не будет представлена «на уровне министров» на Олимпиаде-2022, однако в данном случае решение связано с опасениями в связи с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19.

Как сообщила газета The Washington Post, власти Великобритании пока не приняли решение касаемо возможного дипломатического бойкота. Также об изучении такого сценария объявили и власти Канады.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.