ЦБ приостановил переводы по рублевым кошелькам WebMoney

Международная система денежных переводов WebMoney с 7 декабря на шесть месяцев останавливает переводы денег и пополнение кошельков по требованию Банка России. Об этом сообщается на сайте системы.

Накануне ЦБ выдал предписания расчетному банку WebMoney — Консервативному коммерческому банку, которое вступает в силу 7 декабря.

Отмечается, что участники Системы не смогут совершать операции пополнения, обмена и перевода по P и R-кошелькам — открытым в рублях — вывести деньги с которых теперь можно будет только через систему быстрых платежей Центробанка.

«Во исполнение требований регулятора с 23:59 6 декабря 2021 года доступными для владельцев P и R-кошельков остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета (вывод на банковские карты будет осуществляться только через СБП)», — говорится в сообщении WebMoney.

В платежной системе подчеркнули, что гарант WebMoney в России работает в «строгом соответствии с действующим законодательством и требованиями регулятора».

12 января 2021 года ЦБ также на полгода запретил работу «ЮMoney» с компаниями-нерезидентами. Частично запрет был снят в марте, полностью возобновили работу с компаниями-нерезидентами в июле.

В июне аналогичный запрет был снят с международной системы Qiwi. Представители электронных кошельков называли это трендом на усиление контроля за трансграничными платежами. Таким образом регулятор ужесточает надзор за криптовалютой и борется с нелегальными казино, говорили эксперты.