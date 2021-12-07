Bloomberg: новые санкции США в отношении России могут коснуться обмена валют

Соединенные Штаты и Европа рассматривают возможность введения новых санкций против России, в том числе ограничивающих конвертирование рубля. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, уточняя, что санкции обсуждаются на случай агрессии России против Украины.

Уточняется, что санкции могут введены против ряда кредитных организаций РФ, а также против Российского фонда прямых инвестиций.

«Они считают, что наиболее жесткой мерой было бы отключение от SWIFT, однако оно нанесло бы сильнейший удар по гражданам России. Поэтому официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт», — говорится в публикации.

Также обсуждается вопрос о запрете инвестирования в российский госдолг на вторичном рынке.

По данным издания, президент США Джо Байден может рассказать о потенциальных ограничениях в ходе запланированных на вторник переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, добавляет сайт «Газета.Ru».

Накануне канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

По информации СМИ, санкции могут введены против окружения Путина. Также публиковались данные о том, что США и Брюссель могут ввести против Москвы худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись в отношении государств, за исключением КНДР и Ирана.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений. Также он отметил, что НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России и не представляет для нее угрозы.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».