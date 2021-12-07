Автомобиль сбил двух человек на остановке в Москве

В Москве 7 декабря автомобиль сбил женщину и мужчину на остановке, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что ДТП произошло на Мосфильмовской улице. Водитель машины скрылся с места аварии.

В настоящее время пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, на место происшествия прибыли правоохранители.

Ранее в этот день в Москве в результате ДТП автомобиль пробил заграждение и съехал в реку. Инцидент произошел по адресу Бережковская набережная, 24. В аварии столкнулись три автомобиля такси, пострадали два человека.