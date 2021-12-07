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Елочный базар заработает в Магадане с 15 декабря

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В Магадане елочный базар откроется 15 декабря. Его разместят на Магаданской площади. Там с 9:00 до 20:00 каждый день можно будет купить елки, изготовленные из стланика.

Кроме того, елки продаются в МБУ « Магаданский городской лесхоз». Дерево высотой 1 м обойдется в 1,3 тыс. рублей, 1,5 м — 1,9 тыс. рублей, а 2 м — 2,4 тыс. рублей. Будут елки не только 3 и 4 м, но и 6 м, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что на елочных базарах в Московской области елку можно будет приобрести от 600 рублей. Цены будут зависеть от породы дерева и его размера. Так, самой доступной оказалась сосна — в среднем 150 рублей за штуку.

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