Подозреваемому в убийстве одноклассника под Хабаровском назначили домашний арест

Школьника из Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в нанесении смертельных травм однокласснику, заключили под домашний арест. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.

«Постановлением суда подросток отправлен под домашний арест», — приводит ее слова «РИА Новости».

Отмечается, что школьник не состоял на специальном учете, он из благополучной семьи.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка своевременности прибытия бригады медиков в школу. Представитель министерства образования Хабаровского края ранее заявлял, что работники скорой помощи прибыли в учебное заведение через 15 минут после вызова.

Трагедия произошла 3 декабря. Между школьниками произошел конфликт, в ходе которого один из подростков ударил одноклассника по голове. Ребенок умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи.

СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о халатности.

Учащийся школы в Комсомольске-на-Амуре, товарищ погибшего подростка, рассказал, что стало причиной конфликта школьников. Ребята начали кидаться бумажками на уроке, одному из них это не понравилось.