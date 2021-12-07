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Госцентр наркозависимых расширят в Тюменской области

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В Тюменской области намерены расширить государственный центр реабилитации наркозависимых. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства со ссылкой на главу департамента соцразвития Дмитрия Грамотина.

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По словам чиновника, ежегодно комплексную реабилитацию в стационаре центра проходят 180 взрослых и 90 подростков. В связи с высоким спросом планируется приобрести еще два модульных здания, где помощь будут оказывать еще 40 наркозависимым людям.

«Проблема наркомании до сих пор актуальна для Тюменской области. Всё новые виды веществ более разрушительно воздействуют на психику. И даже, употребив однажды, можно столкнуться с непоправимыми последствиями», — цитирует главврача областного наркодиспансера Ивана Казанцева портал «Наш город».

Для центра реабилитации также планируется приобрести новый энцефалограф. С его помощью будет проводиться обследование пациентов.

27 октября на совещании по развитию ЦФО секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что объем наркотических и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота в Центральной России с начала 2021 года, составил свыше 6 т, что более чем вдвое превышает показатели минувшего года.

28 мая замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Вячеслав Батурин рассказал, что число употребляющих наркотики в России за последние пять лет сократилось. На тот момент насчитывалось 1,9 млн человек. Батурин подчеркнул, что в 2020-м число совершеннолетних наркопотребителей уменьшилось на 15%.

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