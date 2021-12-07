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В Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков

В Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков 7 декабря
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В течение дня во вторник, 7 декабря, может выпасть четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, город окажется во власти циклона, который придет с юго-запада.

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«Погода будет облачной, будут снегопады, местами переходящие в мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев», — цитирует его ТАСС.

По словам специалиста, температура воздуха в городе будет в пределах -1...+1 градуса, по Московской области — от -2 до +2 градусов.

Ранее 7 декабря москвичей предупредили о пробках в девять баллов. С утра движение затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Днем пробки также будут от семи до восьми баллов, уточнили в столичном дептрансе.

Накануне в ведомстве призвали водителей отказаться от поездок на личных автомобилях 7 декабря из-за ожидающейся метели и воспользоваться общественным транспортом.

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