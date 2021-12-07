ФСБ опубликовала видео задержания подростка-анархиста в Ярославле

ФСБ 7 декабря опубликовала видео задержания в Ярославле подростка-анархиста, планировавшего резонансные акции в регионе. 16-летнего юношу подозревают в изготовлении взрывчатки и призывам к насилию.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Ярославской области пресечена противоправная деятельность сторонника анархизма, причастного к незаконному обороту средств поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что задержанный — учащийся одного из средних специальных учебных заведений 2005 года рождения. В ЦОС ФСБ добавили, что подросток в интернете призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти, а также планировал совершение различных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе.

В ходе обысков у подростка также изъяли обрез охотничьего ружья, боеприпасы, средства связи.

О задержании подростка ранее в этот день сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Ярославской области. Там уточнили, что его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

Уточняется, что подросток приобрел химические вещества и самостоятельно изготовил взрывчатое вещество — триперекись ацетона, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания — в поселке Каменки.

В настоящее время подозреваемый задержан. Взрывчатое вещество изъято. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.