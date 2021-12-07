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Почти 30 парков и скверов преобразят на Сахалине и Курилах в 2022 году

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Итоги благоустройства общественных пространств на Сахалине и Курилах подвел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» на островах благоустроили 39 скверов, площадей и аллей. В разных районах появились десятки новых мест отдыха. Средства на это поступают не только из регионального, но и из федерального бюджетов, сказал Лимаренко.

Глава региона при этом отметил, что общественные пространства благоустраивали по инициативе жителей, которые самостоятельно выбирали площадки для преображения. В 2022 году эту работу решено продолжить.

В следующем году планируется отремонтировать еще 27 общественных пространств. Из них 23 приведут в порядок на деньги из федеральной казны. Речь, в частности, идет о территории в районе мыса Жонкиер в Александровске-Сахалинском, приморском бульваре со смотровой площадкой в Корсакове, дог-парке в Курильске, пешеходной зоне в Горнозаводске, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в следующем году на средства федерального бюджета благоустроят 60 дворов, еще 63 двора приведут в порядок за счет областного бюджета. Регион получит 418 млн рублей на реализацию федерального проекта «1000 дворов».

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