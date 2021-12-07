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Задержан экс-глава администрации Всеволожского района Ленобласти

Задержан экс-глава администрации Всеволожского района Ленобласти Александр Соболенко
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Экс-главу администрации Всеволожского района Ленинградской области Александра Соболенко задержали. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает портал 47news.ru.

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По данным издания, экс-главе района предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по растрате (ст. 160 УК РФ).

Отмечается, что дело против Соболенко было возбуждено по результатам рассмотрения заявления граждан, обратившихся на личный прием к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По версии следствия, в период 2012-2013 годов Соболенко на основании обращения председателя СНТ «Осинка» вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения садоводства.

На основании данных документов участок площадью 19,9 га был поставлен на кадастровый учет в Росреестре. Позже между СНТ и администрацией муниципального образования был заключен договор его аренды, который предполагал последующую передачу части участков льготникам, среди них — многодетные семьи.

В СК считают, что с целью растраты вверенного имущества Соболенко вынес постановление о расторжении данного договора. Ущерб оценивается более чем в 121 млн рублей.

1 декабря стало известно, что в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова.

Как сообщили в региональном управлении СК, в период с 2015-го по 2016 год подозреваемый получил от некоего предпринимателя взятку в размере более 1,5 млн рублей за передачу в аренду земельных участков на территории города.

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