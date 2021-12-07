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Подростка в Ярославле задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

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В Ярославской области задержан 16-летний подросток. Его подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Ярославской области Ольга Варнакова.

Материалы следственным органам предоставило региональное управление ФСБ России. Дело возбуждено в отношении жителя Рыбинского района. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

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Уточняется, что подросток приобрел химические вещества и самостоятельно изготовил взрывчатое вещество, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания — в поселке Каменки.

До 5 декабря подросток был подписан на Telegram-канал, который объединяет радикально настроенных граждан и призывает их к насильственным действиям в отношении представителей органов власти.

В настоящее время подозреваемый задержан. Взрывчатое вещество изъято. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 15 октября, правоохранители на Чукотке задержали подростка, угрожавшего в мессенджере массовыми убийствами в школе, у него было найдено пневматическое оружие. Пост подростка был найден в WhatsApp учениками школы. Они передали эту информацию руководству школы.

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