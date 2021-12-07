Главную ель установят в Биробиджане позже срока из-за ремонта площади

В Биробиджане в парке культуры и отдыха в этот раз не будут организовывать праздничный городок. Это связано с реконструкцией общественного пространства. Об этом стало известно после совещания под руководством мэра Александра Головатого, на котором обсуждалась подготовка Биробиджана к новогодним праздникам.

По словам градоначальника, которые приводит ИА EAOMedia, в этом году будут работать две новогодние площадки: на площади имени Ленина и на площади рядом с ДК. В городском парке культуры и отдыха городка не будет, на территорию большегрузная техника завозит скальник и щебень, поэтому ставить елку и проводить праздник здесь может быть не безопасно.

25-метровую искусственную ель начнут устанавливать на площади Ленина лишь во второй декаде декабря. Там же появятся и две деревянные горки. Кроме того, на площади зальют каток.

Перед ООО «Чистый город» поставили задачу провести инвентаризацию иллюминации, которая сейчас имеется у города, составить список того, что необходимо приобрести, чтобы в Биробиджане было «празднично и красиво».