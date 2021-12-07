Прямой эфир
Политика
Песков назвал «нормандскую четверку» самодостаточным форматом
Мир
В США заявили о политике «открытых дверей» в вопросах расширения НАТО
Общество
Вирусолог назвал штамм коронавируса «Омикрон» живой вакциной
Мир
ОБСЕ зафиксировала переброску Украиной военной техники в Донбасс
Общество
В четырех районах Магадана объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
Общество
Москвичей предупредили о пробках в девять баллов
Мир
Лондон допустил дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине вслед за США
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Мир
Маск сравнил перспективы развития экономики Китая и США
Общество
Адвокат рассказала о штрафах за шум и пиротехнику в новогодние праздники

В Москве открылся форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве 7 декабря открылся форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Мероприятие проходит в гибридном формате: в технопарке «Сколково» и онлайн. Соорганизатором форума выступает правительство столицы, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

Главная тема форума в 2021 году — «Знакомством с технологиями будущего».

Городская дисквалификация: мегаполисы ждут лишь богатых и образованных
В США городское население меняет жизненные планы. В России пока иной тренд, но всё может измениться

«Ежегодный форум, который теперь называется Nobel Vision, давно зарекомендовал себя в профессиональной среде. Он знакомит с перспективными технологиями, помогает талантливым разработчикам найти партнеров и инвесторов. Москва традиционно презентует здесь свой опыт по внедрению инноваций в разных сферах. Решения в области искусственного интеллекта, машинного зрения, новых материалов находят применение во многих отраслях, повышая качество жизни в городе», — заявила Сергунина.

На форуме пройдут дискуссии по темам: ESG (устойчивое развитие, экология, зеленая энергетика), Quality of life (человекоцентричность, урбанистика, транспорт, ритейл, цифровые сервисы), Pandemic (вирусология, здравоохранение) и FutureTech (искусственный интеллект, новые материалы, интернет вещей).

Главная часть программы — конференция #MoscowVision. В ее рамках эксперты обсудят связь технологического развития города и стоящих перед ним вызовов.

Кроме того, на Nobel Vision. Open Innovations 2.0 пройдет отдельная сессию «Expo-2030. Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Она будет посвящена заявке Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году.

«Международное сообщество признает Москву одним из самых инновационных городов мира. В столице создана инновационная экосистема, которая помогает стартапам развивать, масштабировать, тестировать и внедрять свои технологии», — добавил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Агентство инноваций Москвы также представит ESG-экосистему столицы в рамках трека #MoscowVision. Гостям форума расскажут о перспективных стартапах, которые придерживаются принципов устойчивого развития, и ключевых игроках рынка.

Также на форуме проведут сессию, посвященную технологическому сотрудничеству России и Китая. На ней расскажут о ходе первого российско-китайского конкурса в области инноваций и предпринимательства «МИК — Чжунгуаньцунь».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021