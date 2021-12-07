В Москве открылся форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0

В Москве 7 декабря открылся форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Мероприятие проходит в гибридном формате: в технопарке «Сколково» и онлайн. Соорганизатором форума выступает правительство столицы, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

Главная тема форума в 2021 году — «Знакомством с технологиями будущего».

«Ежегодный форум, который теперь называется Nobel Vision, давно зарекомендовал себя в профессиональной среде. Он знакомит с перспективными технологиями, помогает талантливым разработчикам найти партнеров и инвесторов. Москва традиционно презентует здесь свой опыт по внедрению инноваций в разных сферах. Решения в области искусственного интеллекта, машинного зрения, новых материалов находят применение во многих отраслях, повышая качество жизни в городе», — заявила Сергунина.

На форуме пройдут дискуссии по темам: ESG (устойчивое развитие, экология, зеленая энергетика), Quality of life (человекоцентричность, урбанистика, транспорт, ритейл, цифровые сервисы), Pandemic (вирусология, здравоохранение) и FutureTech (искусственный интеллект, новые материалы, интернет вещей).

Главная часть программы — конференция #MoscowVision. В ее рамках эксперты обсудят связь технологического развития города и стоящих перед ним вызовов.

Кроме того, на Nobel Vision. Open Innovations 2.0 пройдет отдельная сессию «Expo-2030. Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Она будет посвящена заявке Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году.

«Международное сообщество признает Москву одним из самых инновационных городов мира. В столице создана инновационная экосистема, которая помогает стартапам развивать, масштабировать, тестировать и внедрять свои технологии», — добавил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Агентство инноваций Москвы также представит ESG-экосистему столицы в рамках трека #MoscowVision. Гостям форума расскажут о перспективных стартапах, которые придерживаются принципов устойчивого развития, и ключевых игроках рынка.

Также на форуме проведут сессию, посвященную технологическому сотрудничеству России и Китая. На ней расскажут о ходе первого российско-китайского конкурса в области инноваций и предпринимательства «МИК — Чжунгуаньцунь».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.