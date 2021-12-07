В России за сутки зафиксировано 31 096 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 31 096 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа выявлено в Москве (2573), Санкт-Петербурге (2381) и Московской области (2208).

От последствий COVID-19 за прошедшие сутки скончались 1 182 пациента. Полностью выздоровели 34 615 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 864 845 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода, выздоровел 8 565 091 человек.

5 декабря генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», российский иммунолог Николай Крючков заявил, что в настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости COVID-19, но из-за нового штамма «Омикрон» следующий всплеск инфекции вероятен в конце января — начале февраля.

3 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. По ее словам, необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 декабря отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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