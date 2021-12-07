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Врач рассказала об опасности быстрой потери веса

Врач Кудина рассказала об опасности быстрой потери веса
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Резкая потеря веса является следствием различных серьезных проблем со здоровьем и поводом для обращения к врачу. Об этом 7 декабря рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Кудина.

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По словам врача, если снижение веса не связано со значимым изменением стиля питания или усилением физической активности, то это может быть симптомом заболевания, которое необходимо диагностировать как можно скорее, чтобы вовремя и эффективно подобрать схему лечения.

«Даже если человек мечтал похудеть, имея излишнюю массу тела, непреднамеренное ее снижение не должно вызывать неоправданного оптимизма», — подчеркнула Кудина.

По ее словам, потеря веса может быть и естественным процессом, однако окончательно об этом говорить стоит только после полной диагностики.

Кроме того, как отметила Кудина, к резкому похудению может привести стресс.

Накануне, 6 декабря, диетолог Михаил Гинзбург назвал способы здорового похудения к Новому году.

Он рассказал, что для того чтобы попробовать избавиться от двух-трех лишних килограммов, необходимо придерживаться основ здорового образа жизни. Это могут быть обязательные прогулки хотя бы 30 минут в день, а лучше дважды по полчаса. Они должны быть тонизирующими, чтобы нагрузка бодрила. Также важно помнить про полноценный сон, поскольку его нехватка мешает похудеть: мотивы и смысл гаснут, как и расщепление жира.

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