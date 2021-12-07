Врач рассказала об опасности быстрой потери веса

Резкая потеря веса является следствием различных серьезных проблем со здоровьем и поводом для обращения к врачу. Об этом 7 декабря рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Кудина.

По словам врача, если снижение веса не связано со значимым изменением стиля питания или усилением физической активности, то это может быть симптомом заболевания, которое необходимо диагностировать как можно скорее, чтобы вовремя и эффективно подобрать схему лечения.

«Даже если человек мечтал похудеть, имея излишнюю массу тела, непреднамеренное ее снижение не должно вызывать неоправданного оптимизма», — подчеркнула Кудина.

По ее словам, потеря веса может быть и естественным процессом, однако окончательно об этом говорить стоит только после полной диагностики.

Кроме того, как отметила Кудина, к резкому похудению может привести стресс.

Накануне, 6 декабря, диетолог Михаил Гинзбург назвал способы здорового похудения к Новому году.

Он рассказал, что для того чтобы попробовать избавиться от двух-трех лишних килограммов, необходимо придерживаться основ здорового образа жизни. Это могут быть обязательные прогулки хотя бы 30 минут в день, а лучше дважды по полчаса. Они должны быть тонизирующими, чтобы нагрузка бодрила. Также важно помнить про полноценный сон, поскольку его нехватка мешает похудеть: мотивы и смысл гаснут, как и расщепление жира.