Microsoft заблокировала тысячи сайтов хакеров из Китая

Microsoft добилась блокировки более 10 тыс. сайтов из Китая. Компания считает, что страницы использовались хакерами. На аресте настояло отделение по борьбе с киберпреступностью. Федеральный суд в Вирджинии удовлетворил просьбу Microsoft, передает телеканал «Известия». Атаки якобы зафиксировали в США и 28 других странах. Сейчас компания получила контроль над трафиком. Контент перенаправили на защищенные серверы. Ранее Китай неоднократно отвергал обвинения в кибератаках.

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