Маск сравнил перспективы развития экономики Китая и США

Предприниматель Илон Маск считает, что экономика КНР по объему может превысить американскую в два-три раза. Об этом он заявил 6 декабря, выступая на видеоконференции газеты The Wall Street Journal.

По его словам, сейчас сложилась ситуация, в которой китайская экономика превосходит американскую, хотя раньше всё было наоборот.

«США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит», — сказал Маск.

Также он добавил, что мир меняется и всё претерпевает изменения вместе с этим.

«Я думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру. Надеюсь, что мы не будем забывать, что все мы люди», — сказал он.

2 декабря аналитики спрогнозировали инфляцию выше 15% в США. По словам экспертов, ее рост произойдет к 2023 году и тогда она достигнет годового темпа впервые со времен Второй мировой войны.

14 октября аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Известиями» выразил мнение, что доллар перестанет быть мировой резервной валютой в течение 10 лет. Как считает специалист, потеря данного статуса может привести к тому, что экономика страны потеряет дешевый кредитный ресурс.

В сентябре российский сенатор Алексей Пушков указал на то, что экономика США представляет собой «финансовый пузырь». По его словам, практически всё восстановление экономики США идет за счет продажи ценных бумаг и наращивания долга.