Москвичей предупредили о пробках в девять баллов

В вечернее время 7 декабря в Москве ожидаются пробки в девять баллов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

С утра движение затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов. По данным на 8:30 мск ситуация на дорогах оценивается в семь баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Днем пробки также будут от семи до восьми баллов, уточнили в дептрансе.

Накануне в ведомстве призвали столичных водителей отказаться от поездок на личных автомобилях 7 декабря из-за ожидающейся метели и воспользоваться общественным транспортом.

В случае если поездку перенести нет возможности, автолюбителям советуют отложить ее на более позднее время — после 20:00 на дорогах станет свободнее. Водителей призвали к осторожности и соблюдению безопасной дистанции, скоростного режима, отказа от резких маневров, а также рекомендовано не отвлекаться на телефон во время движения. Видимость может снизиться до 500 м.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Кроме того, в МЧС призвали не оставлять детей без присмотра.

6 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о сильнейшем за 72 года снегопаде. 7 декабря в Москве может выпасть рекордное за последние 72 года количество снега — 14 мм. Такого снегопада в этот день не было с 1949 года.