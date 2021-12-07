В Новосибирской области начата проверка после хлопка газа в жилом доме

Доследственная проверка организована в Новосибирской области после хлопка газового баллона в жилом доме в городе Тогучин. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

«На место происшествия незамедлительно выехали следовали территориального следственного органа, следователи-криминалисты, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Хлопок газа произошел ранее в этот день, затем последовало возгорание. Один человек пострадал.

Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома поступило в 05:40 по местному времени (01:40 мск). Отмечается, что в течение 25 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение.

Как стало известно «Известиям», в горевшей квартире было обнаружено три 50-литровых газовых баллона.