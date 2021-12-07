Волки уничтожают домашних животных в поселке в ЕАО

Жители поселка Биракан в Облученском районе ЕАО жалуются на волков, которые приходят к их домам. Хищники уже съели пять собак. В поселке затрудняются сказать точно, сколько волков участвуют в подобной «охоте».

Начальник регионального департамента ветеринарии Галина Дзюба рассказала ИА EAOMedia, что волки могут выходить к людям из-за недавнего сильного снегопада. Отсутствие еды гонит животных туда, где есть легкая добыча.

Чиновница пообещала проинформировать о происходящем в Биракане руководство департамента по охране и использованию объектов животного мира правительства автономии. Именно это ведомство решает подобные проблемы.

Ранее на волков пожаловались жители села Зеленец в Сыктывдинском районе Коми. По их словам, останки собак лежат вдоль дорог, а районная администрация бездействует.