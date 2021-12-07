Введенный из-за циклона режим ЧС сняли в Хабаровске

В Хабаровске сняли режим ЧС, введенный во время сильного снегопада. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Кравчук.

Уборка снега с дорог столицы Хабаровского края продолжается в круглосуточном режиме. Ночью последствия циклона ликвидировали 63 единицы спецтехники. С утра им на помощь вышли рабочие. Они убирают снег с тротуаров.

Снег собирают с проезжей и пешеходной части и отвозят на выделенные полигоны. Этим занимаются службы благоустройства, коммунальные службы, сотрудники предприятий, представители частных компаний и организаций, студенты, сотрудники социальной сферы, пишет ИА AmurMedia.

Режим ЧС ввели в Хабаровске вечером 1 декабря, когда город вновь оказался под действием мощного снежного циклона, второго за две недели.