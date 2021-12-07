Прямой эфир
Экономика
В бундестаге отвергли шантаж России СП-2 из-за Украины
Мир
В США заявили о политике «открытых дверей» в вопросах расширения НАТО
Происшествия
Экипаж севшего на мель на Сахалине сухогруза начали эвакуировать
Мир
Трамп назвал «неравным матчем» для США переговоры с Путиным
Общество
В четырех районах Магадана объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
Происшествия
Эвакуация экипажа севшего на мель на Сахалине сухогруза завершена
Мир
Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану вооружение
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Общество
Москву накрыл мощнейший за последние 70 лет снегопад
Общество
Адвокат рассказала о штрафах за шум и пиротехнику в новогодние праздники

Введенный из-за циклона режим ЧС сняли в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске сняли режим ЧС, введенный во время сильного снегопада. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Кравчук.

Уборка снега с дорог столицы Хабаровского края продолжается в круглосуточном режиме. Ночью последствия циклона ликвидировали 63 единицы спецтехники. С утра им на помощь вышли рабочие. Они убирают снег с тротуаров.

Снег собирают с проезжей и пешеходной части и отвозят на выделенные полигоны. Этим занимаются службы благоустройства, коммунальные службы, сотрудники предприятий, представители частных компаний и организаций, студенты, сотрудники социальной сферы, пишет ИА AmurMedia.

Режим ЧС ввели в Хабаровске вечером 1 декабря, когда город вновь оказался под действием мощного снежного циклона, второго за две недели.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021