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Эвакуация экипажа севшего на мель на Сахалине сухогруза завершена

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Спасатели успешно эвакуировали членов экипажа китайского судна Xing Yuan, который сел на мель в Холмске на юге Сахалина. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 14:26 (06:26 мск) эвакуация экипажа с судна Xing Yuan успешно завершилась. Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра», — рассказали спасатели.

По данным МЧС, сейчас специалисты готовятся к осмотру судна и к установке боновых заграждений. В настоящее время разлива топлива не наблюдается.

Ранее, во вторник, спасатели приступили к эвакуации 12 человек экипажа сухогруза Xing Yuan. До этого, согласно распоряжению начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области, на место посадки судна на мель отправили группу из шести спасателей и трех единиц техники.

Прокуратура назначила проверку по факту происшествия. По некоторым данным, судно приписано к африканской Сьерра-Леоне, хотя по названию это «китайское судно».

По предварительным данным, судно стояло на якоре на рейде порта, когда экипаж решил сняться с якоря, но ему это не удалось. Сухогруз понесло к берегу, в результате судно село на мель в 50 м от порта.

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