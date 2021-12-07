Мигранты в аэропорту Минска вынуждены спать на полу в ожидании рейсов

В аэропорту Минска находятся мигранты, которые ожидают вылета на родину. Спать людям приходится прямо на полу в воздушной гавани. Об этом 7 декабря пишет канал РЕН ТВ со ссылкой на белорусские Telegram-каналы.

Кроме того, накануне большая группа мигрантов должна была вылететь в Багдад, но рейс отменили. Следующий самолет назначен на 7 декабря.

Всего в Ирак уже вернулись около 3 тыс. человек.

Предыдущий самолет с мигрантами вылетел из Минска 4 декабря. Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways вывез из страны почти 420 мигрантов.

2 декабря США, Канада, Великобритания и Евросоюз призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции в отношении Белоруссии затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

До этого из Белоруссии в Ирак уже отправились пять рейсов с мигрантами.

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вывоз авиарейсами мигрантов из республики на родину должен оплачивать ЕС. По его словам, вопрос отсутствия рейсов связан с расходами на их осуществление. Лукашенко указал, что европейцы заявляют о выделении средств, но никаких денег не поступало.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.