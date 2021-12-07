В четырех районах Магадана объявлено экстренное предупреждение из-за погоды

Экстренное предупреждение объявлено в четырех районах Магаданской области в связи с непогодой. Об этом сообщается во вторник, 7 декабря, на сайте регионального пожарно-спасательного центра.

«Объявлено экстренное предупреждение на 7 декабря 2021 года, существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в городе Магадане, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах», — говорится в релизе ведомства.

Согласно предупреждению, существует вероятность ЧС, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб.

Кроме того, автомобилистов предупредили об образовании снежных заносов на дорогах, скоплении автотранспорта на перевалах, а также риске аварий.

Сообщается, что в регионе ожидается сильный снегопад и порывы ветра со скоростью 17-22 м/с и метель.

6 декабря в Анадыре отменили городские автобусы из-за сильного ветра, снежных заносов и плохой видимости. Развозить жителей села Тавайваам к месту жительства будут на спецтехнике с поисково-спасательной группой и пожарными.

Ранее, 1 декабря, в трех районах Магаданской области не исключили сход лавин. Чрезвычайные ситуации муниципального уровня спрогнозировали в окрестностях Магадана, на юге Тенькинского, Хасынского городских округов.