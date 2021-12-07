Семья пострадала от авиаудара возглавляемой США коалиции в Сирии

В результате авиаудара США, нанесенного 3 декабря по одному из лидеров группировки «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на севере Сирии, пострадала семья из шести человек. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает Associated Press.

Отмечается, что среди раненных 10-летний ребенок, получивший серьезные травмы головы. Остальные пострадавшие ранены легко.

Как следует из материала, 52-летний местный житель с женой и четырьмя детьми передвигались на машине, когда произошел удар с беспилотника. Предполагаемый боевик ехал на мотоцикле и пытался обогнать автомобиль, в котором находилась семья.

4 декабря командование США подтвердило, что днем ранее наносило удар с беспилотника MQ-9 около Идлиба. Целью атаки был «один из главарей террористической организации высокого уровня». На тот момент официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан допускал, что удар мог привести к жертвам среди гражданского населения.

20 июля США нанесли авиаудар по связанной с «Аль-Каидой» группировке в Сомали. Это стало первой при президенте Джо Байдене военной акцией против филиала террористической группировки.

9 сентября замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Москва рассматривает «Аль-Каиду» как угрозу для мира.