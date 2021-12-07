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США могут ввести новые санкции против РФ в случае «вторжения» на Украину

CNN: США изучают возможность ввести санкции против России в случае «вторжения» на Украину
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Власти США прорабатывают вопрос введения нового широкого спектра антироссийских санкций, которые должны будут предотвратить «вторжение» РФ на территорию Украины. Об этом 6 декабря пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, ограничения коснутся «близкого окружения» президента России Владимира Путина, а также энергетических компаний.

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Кроме того, меры предусматривают отключение России от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Такой шаг власти США рассматривают в качестве «ядерного» варианта.

«Знакомые с ситуацией лица сообщили, что новые экономические санкции могут затронуть ряд секторов, включая энергетические компании и российские банки. Новые санкции могут также затронуть суверенный долг России», — передает телеканал.

«Мы собрали чертовски агрессивный пакет», — сказал CNN один из источников.

Как отметил источник, США и Брюссель могут ввести против Москвы худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись в отношении государств, за исключением КНДР и Ирана.

Решение об ограничительных мерах пока не принято. Администрация США ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.

При этом есть опасения, что Россия может ответить на действия США и их союзников, воспользовавшись сдерживанием «добычи энергоносителей в качестве оружия».

Сообщение телеканала появилось в преддверии переговоров между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом с российском коллегой, которые пройдут во вторник в формате видеоконференции с помощью защищенной линии связи.

В понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о вероятности новых антироссийских санкций. По его словам, сообщения СМИ о возможности американских санкций против РФ — «продолжение информационной истерики».

Кроме того, он указал, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ о якобы планируемом вторжении России. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса.

3 декабря президент США Джо Байден заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины. По словам политика, он поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками и Украиной по складывающейся ситуации.

1 декабря госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

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