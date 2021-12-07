Джонсон заявил о намерении подавлять «агрессию» России против Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении использовать «все экономические и дипломатические инструменты» для предотвращения российской «агрессии» против Украины. Об этом он рассказал по итогам телефонных переговоров с лидерами еще четырех стран.

В канцелярии Джонсона подчеркнули, что лидеры западных стран вновь призвали РФ снизить уровень «напряженности» в регионе, а также подтвердили свою поддержку территориальной целостности Украины.

«Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в ее распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины», — сказано в заявлении Джонсона.

6 декабря лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между Россией и Украиной, а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате. Политики призвали уважать украинский суверенитет, а также «выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе».

Также отмечается, что лидеры договорились снова обсудить ситуацию после переговоров американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в формате телемоста в 18:00 мск.

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию о двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит уже в начале 2022 года.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве видят «многочисленные утки» о якобы запланированной «агрессии», однако не слышат ни одного слова в адрес Киева.