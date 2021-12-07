Экипаж севшего на мель на Сахалине сухогруза начали эвакуировать

Спасатели приступили к эвакуации 12 человек экипажа сухогруза Hing Yuan, который в понедельник, 6 декабря, сел на мель в Холмске Сахалинской области. Об этом сообщает 7 декабря Telegram-канал «Сахалин-Курилы».

До этого, согласно распоряжению начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области, на место посадки судна на мель отправили группу из шести спасателей и трех единиц техники.

«Специалистами сахалинской Морспасслужбы будет осмотрено судно и разработан план дальнейших действий. Также с улучшением погодных условий в превентивных целях специалистами планируется установка боновых заграждений», — рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Как стало известно astv.ru, эвакуировать экипаж планируют с помощью канатки. Затем на берегу документы моряков проверят пограничники, после чего иностранный экипаж отвезут в гостиницу, где людей осмотрят медики.

Прокуратура назначила проверку по факту происшествия. По некоторым данным, судно приписано к африканской Сьерра-Леоне, хотя по названию это «китайское судно». Его экипаж занимается перевозкой сухих сыпучих грузов, уточняет РЕН ТВ.

Также по факту произошедшего Сахалинский отдел СК проводит доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) и ч. 1 ст. 293 ( Халатность) УК РФ.

Ранее очевидцы сообщили, судно село на мель в районе Приморского бульвара. По предварительным данным, судно стояло на якоре на рейде порта, когда экипаж решил сняться с якоря, ему это не удалось. Сухогруз понесло к берегу: в результате судно село на мель в 50 метрах от порта.