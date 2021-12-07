Президент Аргентины получил бустерную дозу «Спутника V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес в понедельник, 6 декабря, заявил, что получил бустерную (дополнительную) дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Сегодня в рамках моей схемы вакцинации я получил бустерную дозу «Спутника V», — написал он в своем Twitter.

По словам аргентинского лидера, важно, чтобы все завершили свою схему вакцинации (получили две дозы), а также получили бустерную прививку. Это, отмечает он, поможет сохранить актуальную эпидемиологическую ситуацию и продолжать улучшать положение, считает политик.

«Не сомневайтесь, прививайтесь», — заключил президент.

Днем ранее в Аргентине одобрили применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата, а также бустирующей инъекции.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) добавили, что исследование в Аргентине для оценки комбинированного применения препарата «Спутник Лайт» и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало, что «российский препарат является эффективным универсальным бустером для зарубежных препаратов.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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