Прямой эфир
Мир
В МИД ЮАР назвали «Омикрон» похожим на грипп
Экономика
Банкам хотят дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков
Мир
Генконсул РФ заявил о позитивных сдвигах в диалоге с США по визам
Наука
На МКС впервые нарисуют картину кистями на холсте
Общество
В РФ могут изменить нормы регистрации рожденных при помощи ВРТ детей
Мир
Китай пообещал США контрмеры из-за дипломатического бойкота ОИ-2022
Мир
Британия разработала новую систему ПВО для защиты от истребителей РФ
Армия
Российские фрегаты получили зенитно-противокорабельные ракеты
Мир
Лидеры пяти стран призвали РФ к «деэскалации» на границе с Украиной
Мир
Эксперты спрогнозировали остановку промышленных предприятий в Европе из-за газа
Сюжет:

Президент Аргентины получил бустерную дозу «Спутника V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Аргентины Альберто Фернандес в понедельник, 6 декабря, заявил, что получил бустерную (дополнительную) дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Сегодня в рамках моей схемы вакцинации я получил бустерную дозу «Спутника V», — написал он в своем Twitter.

Русская тройка: Израиль обсуждает с РФ признание сертификатов «Лайта»
Почему ревакцинированные остались за бортом и насколько вырос интерес к этому направлению после новостей о скором открытии страны

По словам аргентинского лидера, важно, чтобы все завершили свою схему вакцинации (получили две дозы), а также получили бустерную прививку. Это, отмечает он, поможет сохранить актуальную эпидемиологическую ситуацию и продолжать улучшать положение, считает политик.

«Не сомневайтесь, прививайтесь», — заключил президент.

Днем ранее в Аргентине одобрили применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата, а также бустирующей инъекции.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) добавили, что исследование в Аргентине для оценки комбинированного применения препарата «Спутник Лайт» и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало, что «российский препарат является эффективным универсальным бустером для зарубежных препаратов.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021