В МИД Украины поделились ожиданиями от саммита Россия-США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах не достигнут каких-либо прорывов.

«Я думаю, что завтра (7 декабря — Ред.) каждая страна заявит свои, скажем так, максималистские видения и логику дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация», — заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Он предположил, что Байден пошлет сигнал России на тему того, что сделают партнеры Киева в случае «военной операции» против Украины.

Глава украинского МИДа также подтвердил, что после переговоров американского и российского президентов состоится телефонный разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Дмитрий Кулеба считает, что Украине нужен «комплексный пакет сдерживания России». По его словам, он должен включать три элемента: «политическую коммуникацию с Россией», потенциальные экономические санкции в отношении российской стороны и «системную помощь каждой страны» по укреплению обороноспособности Украины.

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Путин и Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

Темами переговоров станут Украина и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

6 декабря стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен перед виртуальным саммитом Россия–США провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Информацию о переговорах с Блинкеном перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена подтвердил украинский лидер в своем Twitter. По его словам, Киев и Вашингтон договорились действовать в координации.