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Российские фрегаты получили зенитно-противокорабельные ракеты

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Российские фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» получили новые возможности. Теперь установленный на них зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут» сможет поражать одновременно воздушные и морские цели.

ВМФ уже завершил серию испытаний, где отрабатывалось уничтожение надводных кораблей условного противника с помощью ЗРК. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, они проходили в несколько этапов на протяжении нескольких лет и завершились в конце осени этого года.

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Среди прочих на них был задействован фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», входящий в состав Северного флота. На определенном этапе запуски ракет осуществлялись ЗРК «Полимент-Редут». Экипаж фрегата отработал не только пуски зенитной управляемой ракеты (ЗУР), но и алгоритм действий во время нанесения таких ударов.

По словам источников, все мишени были поражены, а работы признаны успешными. Удары по морским целям наносились несколькими типами зенитных ракет, но их конкретные наименования не разглашаются.

Теперь штатный ЗРК фрегатов способен не только сбивать беспилотники, крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, но и топить корветы, эсминцы и другие корабли противника.

Фрегат «Адмирал Горшков» активно привлекается к испытаниям новых систем вооружения. С его борта в этом году было совершено несколько пусков ракет «Циркон». Минобороны уже сообщало, что в конце ноября он в очередной раз успешно отстрелялся этой ракетой из акватории из Белого моря по морской мишени, которая была расположена на удалении более 400 км.

Сейчас в составе ВМФ числится два фрегата проекта 22350 — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Всего же ВМФ получит восемь таких кораблей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Патроны по-флотски: фрегаты России получили противокорабельные ракеты

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