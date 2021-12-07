ВОЗ назвала неэффективным переливание плазмы крови для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала прекратить переливание плазмы крови переболевших коронавирусом людей при лечении пациентов с COVID-19.

Согласно заявлению женевской штаб-квартиры ВОЗ, сделанному во вторник, 7 декабря, имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что этот метод лечения не подтвердил свою эффективность.

«Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства свидетельствуют о том, что оно (переливание кровяной плазмы — Ред.) не улучшает выживание и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких [ИВЛ], и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени [процессом]», — говорится в заявлении организации.

До этого сообщалось, что переливание плазмы крови переболевших является действенными методом для лечения коронавируса. В частности, в России были организованы донорские компании по заготовке плазмы с антителами.

Так, 4 ноября, сообщалось, что в Москве выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19 увеличили с 5 тыс. до 10 тыс. рублей. В тот же день мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что после введения плазмы количество людей, которых переводят в реанимацию, уменьшается вдвое. Он выразил благодарность медикам за их работу, а также поблагодарил волонтеров и доноров.

28 сентября сообщалось, что власти Москвы выделят 700 млн рублей на плазму для пациентов с COVID-19. В пресс-службе Собянина отметили, что выделенные средства будут направлены на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, а также на выплаты донорам.

В августе Собянин поручил увеличить мощности горячей линии для доноров плазмы для лечения COVID-19. За полтора года донорами плазмы стали 25,5 тыс. москвичей. Ее можно сдать после перенесенной болезни или прививки от коронавирусной инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.