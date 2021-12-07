Эксперты оценили уровень российско-индийских отношений

Прошедший визит Владимира Путин в Нью-Дели свидетельствует о том, что для Индии Москва не менее важный партнер, чем Вашингтон, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

«Россию тревожит явное сближение с США на антикитайской основе, а США — то, что Индия не собирается отказываться от дружбы с Россией и переходить в американский лагерь, — пояснил глава группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов. — Переход Индии и России к формату «2+2» говорит о том, что, с точки зрения Нью-Дели, Москва — не менее важный партнер, чем Вашингтон».

В нынешней Стратегии национальной безопасности Индия идет в одном ряду с Китаем — эти две страны выделены как особо приоритетные для Москвы, добавил в беседе «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Безусловно, отношения между Москвой и Нью-Дели — это уникальные отношения, которые не имеют аналогов в российской внешней политике и, возможно, во внешней политике Индии тоже. Это партнерство, которое проверено последними семью десятилетиями, — добавил он. — Сами обстоятельства и решение о визите уже говорят о его значении: с февраля 2020 года Владимир Путин никуда не ездил — он сделал лишь исключение для встречи с [президентом США] Джо Байденом в Женеве в июне этого года. Это второй раз за это время, когда он выезжает за границу. Это говорит о том, что визиту придается исключительное значение».

Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в военной сфере. Как рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в Индии Николай Кудашев, индийские вооруженные силы укомплектованы техникой и оборудованием российского производства на 60–70%. По итогам визита было подписано соглашение между правительствами двух стран о Программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 год. Кроме того, было принято Совместное заявление «Россия–Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания».

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