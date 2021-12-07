В РФ могут изменить нормы регистрации рожденных при помощи ВРТ детей

В России могут установить новый порядок регистрации детей, появившихся на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в частности, ЭКО и суррогатного материнства, чтобы упростить процесс регистрации их рождения. Об этом 6 декабря рассказал бывший сенатор, один из авторов законопроекта Валерий Рязанский.

По данным Ассоциации репродукции человека, с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО и суррогатного материнства, в России появились около 250 тыс. детей.

«Закон «Об охране здоровья граждан» дает право воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, как семейным парам, так и тем, кто состоит в гражданском браке, а также одиноким женщинам. Но зачастую после долгожданного рождения ребенка родители сталкиваются с проблемами государственной регистрации его рождения», — цитирует Рязанского «Парламентская газета».

По словам экс-сенатора, документ предлагает привести в соответствие нормы различных законодательных актов, которые уже действуют на территории России. Документ внесен в Госдуму и может быть рассмотрен в ближайшее время.

Он напомнил, что проект закона об изменениях в законодательство в части государственной регистрации рождения таки детей появился в Совете Федерации еще три года назад. До этого единственным вариантом решения проблемы с регистрацией было обращение в суд, подчеркнул бывший сенатор.

В частности, к 2019 году, когда и был подготовлен проект закона, суды Санкт-Петербурга рассмотрели 62 подобных дела, а суды Москвы 31 дело, уточнил он. Разбирательства иногда идут несколько лет, и всё это время ребенок не имеет правового статуса.

Ранее, 20 октября, правительство России поддержало с учетом замечаний законопроект о лишении иностранцев возможности обращаться к услугам российский суррогатных матерей. Предложенная инициатива должна дополнить закон об основах охраны здоровья граждан нормой, согласно которой один из потенциальных родителей или оба родителя, состоящие в браке между собой, «чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям», должны быть гражданами РФ.

В июне зампред Госдумы Петр Толстой в беседе с «Известиями» заявил, что инициатива Госдумы о запрете на услуги суррогатного материнства для иностранных граждан в России направлена на предотвращение «экспортного» суррогатного материнства. По его словам, Россия в глазах немалого числа иностранцев является фабрикой по производству детей, а также страной «репродуктивного туризма».