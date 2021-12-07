Онищенко призвал не отказываться от новогодних мероприятий из-за пандемии

Не стоит отказываться от участия в новогодних мероприятиях из-за коронавируса, в том числе из-за нового штамма «Омикрон». Такое мнение 6 декабря высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались», — приводит его слова ТАСС.

Однако, по его словам, свободно участвовать в праздновании могут привитые, защищенные граждане. И даже в этом случае Новый год лучше всего провести праздники дома в кругу родственников, считает врач.

Онищенко отметил, что, по имеющимся данным, новый штамм «Омикрон» более контагиозен, а значит, вытеснит в ближайшее время все остальные варианты коронавируса.

«А хорошо в нем то, что он менее опасен. Пока, во всяком случае. Во всяком случае, на сегодняшний день нет ни одной доказанной смерти именно от него. Это говорит о том, что он стал более гуманным», — высказал мнение Онищенко.

По словам врача, в школах следует ограничить празднование Нового года, но не из-за COVID-19, а в связи с надвигающейся гриппозной эпидемией.

Ранее в понедельник глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России не будут вводить дополнительные ограничительные меры, в том числе закрывать границу, из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

По данным ВОЗ на 6 декабря, в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

По данным медиков из Южно-Африканской Республики, «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.