В ООН приняли резолюцию России и США против киберпреступлений

Генассамблея ООН 6 декабря приняла резолюцию России и США, в которой говорится о необходимости противостоять использованию IT-технологий в преступных и террористических целях. Документ был принят без голосования.

В резолюции Москва и Вашингтон призвали другие страны содействовать использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях и предотвращать конфликты между странами.

Вместе с этим государства выразили озабоченность по поводу злонамеренной деятельности с использованием ИКТ, которая нацелена на критически важную инфраструктуру, в том числе обеспечивающую оказание основных услуг населению.

«ГА ООН подтверждает, что добровольные, не имеющие обязательной силы нормы ответственного поведения государств могут снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности», — сказано в документе.

При этом в резолюции отмечается, что с учетом уникальных свойств ИКТ со временем могут быть разработаны дополнительные нормы.

31 октября газета The New York Times сообщила, что Вашингтон и Москва провели ряд переговоров в закрытом формате по кибербезопасности. Журналисты издания подчеркнули, что, в частности, главный советник Белого дома по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер провела серию закрытых онлайн-переговоров со своим российским коллегой.

20 октября обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заметил в отношениях России и США «умеренную оттепель». По его словам, администрация США считает, будто двусторонние отношения с Россией по некоторым вопросам повестки в области безопасности постепенно продвигаются в едином направлении.

Вопрос кибербезопасности поднимался на полях российско-американского саммита в Женеве 16 июня, где лидеры двух стран договорились начать консультации по данному направлению. Путин отмечал, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с территории США, Канады и Великобритании.