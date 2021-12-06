Прямой эфир
Спорт
Американский политолог назвал бессмысленным бойкот США Олимпиады-2022
Мир
Глава Еврокомиссии заявила о вакцинации 44% населения мира от COVID-19
Мир
Белый дом заявил о нацеленности США на стабилизацию отношений с РФ
Интернет
Минцифры предложило условие ограничения записи на «Госуслугах»
Спорт
Биатлонист назвал праздником для мира бойкот США Олимпиады-2022
Мир
Переговоры Путина и Моди продлились 3,5 часа
Политика
В Кремле рассказали о закрытой линии для переговоров Путина и Байдена
Мир
В ОДКБ назвали провокационными учения НАТО на востоке Европы
Общество
Только 9% россиян обращаются в полицию при столкновении с финансовыми мошенниками
Мир
На Украине начали строить завод по производству военных дронов

Пожар вспыхнул в ангаре на юге Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Нагорном проезде в Москве загорелся ангар на площади 800 кв. м, пожарные полностью ликвидировали возгорание. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила в оперативную службу в 20:12. Склад одноэтажный, стоит отдельно от других зданий.

«В 21:49 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места пожара. Судя по нему, кровля ангара полностью обрушилась, а продукты горения образовали черные клубы дыма, которые быстро распространились в открытом пространстве.

29 ноября в станице Вышестеблиевской Краснодарского края на площади 1 тыс. кв. м. загорелся склад, на котором хранилось вино, в Взгорание началось на крыше. В результате пожара никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021