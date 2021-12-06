Пожар вспыхнул в ангаре на юге Москвы

На Нагорном проезде в Москве загорелся ангар на площади 800 кв. м, пожарные полностью ликвидировали возгорание. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила в оперативную службу в 20:12. Склад одноэтажный, стоит отдельно от других зданий.

«В 21:49 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места пожара. Судя по нему, кровля ангара полностью обрушилась, а продукты горения образовали черные клубы дыма, которые быстро распространились в открытом пространстве.

29 ноября в станице Вышестеблиевской Краснодарского края на площади 1 тыс. кв. м. загорелся склад, на котором хранилось вино, в Взгорание началось на крыше. В результате пожара никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.