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США признали возможность разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатией

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Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ситуацию вокруг Украины можно решить дипломатическими средствами.

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«Мы считаем, что есть возможность дипломатического решения, прежде всего через выполнение минских соглашений. Это наш приоритет», — сказал он в ходе брифинга в понедельник, 6 декабря.

Кроме того, комментируя ситуацию на Украине, Прайс подчеркнул, что Белый дом отстаивает право на вступление в НАТО новых членов.

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Американский лидер Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин проведут переговоры по видеосвязи. Они обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию и не признает красных линий. По словам представителя Кремля, России это не нравится, возможное присутствие НАТО на Украине заставит Москву принимать меры по защите своих интересов.

В этот же день в Белом доме допустили, что Соединенные Штаты, могут оказать военную помощь союзникам на восточном фланге НАТО в случае «вторжения» России на Украину.

Утверждалось, что США не стремятся оказаться в ситуации, при которой в центре было бы прямое применение американских войск, а не комбинация поддержки ВС Украины, мощных экономических санкций и значительного увеличения поддержки союзников по НАТО.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что власти США уверены в возможности дипломатическим взаимодействием разрешить вопросы, которые копятся годами, и избежать «трагического насилия» на Украине.

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