США признали возможность разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатией

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ситуацию вокруг Украины можно решить дипломатическими средствами.

«Мы считаем, что есть возможность дипломатического решения, прежде всего через выполнение минских соглашений. Это наш приоритет», — сказал он в ходе брифинга в понедельник, 6 декабря.

Кроме того, комментируя ситуацию на Украине, Прайс подчеркнул, что Белый дом отстаивает право на вступление в НАТО новых членов.

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Американский лидер Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин проведут переговоры по видеосвязи. Они обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию и не признает красных линий. По словам представителя Кремля, России это не нравится, возможное присутствие НАТО на Украине заставит Москву принимать меры по защите своих интересов.

В этот же день в Белом доме допустили, что Соединенные Штаты, могут оказать военную помощь союзникам на восточном фланге НАТО в случае «вторжения» России на Украину.

Утверждалось, что США не стремятся оказаться в ситуации, при которой в центре было бы прямое применение американских войск, а не комбинация поддержки ВС Украины, мощных экономических санкций и значительного увеличения поддержки союзников по НАТО.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что власти США уверены в возможности дипломатическим взаимодействием разрешить вопросы, которые копятся годами, и избежать «трагического насилия» на Украине.